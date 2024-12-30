Военнослужащие ВСУ получат зимнюю одежду нового образца, — Минобороны (фото)

Речь идет о двух типах ветровлагозащитных курток, которые адаптированы под задачи и условия зимнего периода. На их закупку ведомство потратит 833 млн гривен.

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Закупочное агентство Министерства обороны Украины, "Государственный оператор тыла", объявило закупку двух типов ветровлагозащитных зимних курток для Вооруженных Сил Украины. Общая стоимость закупки составит 833 млн грн, из которых 412,3 млн грн направлены на куртки типа 1, а 420,7 млн грн — на куртки типа 2. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Поставка запланирована на I–III кварталы 2025 года, что подчеркивает заблаговременное планирование обеспечения армии. Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков отметил, что это пример ответственного подхода к подготовке украинских военнослужащих к зимнему периоду .

"Закупка зимних курток уже сейчас, для зимы 2025-2026 годов, является примером заблаговременного планирования и ответственного подхода к обеспечению Вооруженных сил Украины. Закупка зимней одежды двух типов позволяет обеспечить баланс между проверенными решениями и современными инновациями", — сказал он.

Характеристики новых курток

Министерство обороны планирует закупить два типа курток, которые адаптированы под задачи и условия зимнего периода, однако имеют некоторые отличия:

Куртка ветровлагозащитная зимняя, тип 1 (ТС A01XJ.14759-496:2023 (01)):

Использует традиционные утеплители, обеспечивающие надежное сохранение тепла.

Верхний материал с пенным микропористым покрытием для дополнительной защиты от ветра и влаги.

Проверенная временем модель, подходящая для большинства зимних условий.

Зимняя куртка для украинских военнослужащих ТС A01XJ.14759-496:2023 (01) Фото: Минобороны Украины

Зимняя куртка для украинских военнослужащих ТС A01XJ.14759-496:2023 (01) Фото: Минобороны Украины

Зимняя куртка для украинских военнослужащих ТС A01XJ.14759-496:2023 (01) Фото: Минобороны Украины

Куртка ветровлагозащитная зимняя, тип 2 (ТС А01XJ.14760-423:2023 (01)):

Применяются инновационные материалы с мембранным покрытием и технология Omni-Heat для улучшенной терморегуляции.

Обновленный крой для большей мобильности, позволяющий удобно носить куртку со снаряжением.

Усиленная влагозащита, подходящая для мокрого снега и условий повышенной влажности.

Зимняя куртка для украинских военнослужащих (ТС А01XJ.14760-423:2023 (01) Фото: Минобороны Украины

Зимняя куртка для украинских военнослужащих (ТС А01XJ.14760-423:2023 (01) Фото: Минобороны Украины

В Минобороны подчеркнули, что обе модели соответствуют высоким стандартам качества и разработаны с учетом специфики зимних операций. Тип 1 подойдет для большинства задач, в то время как тип 2 ориентирован на сложные погодные условия благодаря технологическим улучшениям.

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Напомним, Минобороны Украины выиграло международный арбитраж с иностранным поставщиком и отсудило почти 180 млн гривен. Поставщик затянул со сроками поставок и предоставил товар ненадлежащего качества, из-за чего оборонное ведомство подало в суд.