Предоставил некачественную одежду и задержал сроки: Минобороны наказало иностранного поставщика на 180 млн грн

Поставщик затянул со сроками и предоставил товар ненадлежащего качества, из-за чего Минобороны подало в суд.

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Министерство обороны Украины выиграло международный арбитраж с иностранным поставщиком и отсудило почти 180 миллионов гривен. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что решение касается нарушения договоров о поставках Украине одежды для военнослужащих.

"Согласно заключенным договорам, Минобороны полностью выполнило свои обязательства, своевременно оплатив стоимость товаров. Однако иностранный поставщик не выполнил свою часть соглашений, предоставляя товар со значительными задержками и ненадлежащего качества", — рассказали в Минобороны.

Поэтому Минобороны обратилось в международный арбитраж о взыскании с поставщика средств за несвоевременную поставку и наложении на него штрафных санкций.

Международный арбитраж удовлетворил иск Министерства обороны Украины и присудил взыскать с иностранного поставщика в пользу Министерства обороны Украины средства на общую сумму 179 789 482,24 гривен (4 423 578,27 долларов США).

Напомним, что СБУ задержала одного из высокопоставленных руководителей Укрэнерго из-за хищения 10 млн грн на закупку бронежилетов в начале войны.