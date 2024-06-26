Разворовывал деньги на бронежилетах: экс-чиновнику "Укрэнерго" светит 6 лет заключения (фото)
По данным следствия, бывший чиновник организовал закупку бронежилетов по вдвое завышенной цене у подрядчиков, которые никогда не занимались их изготовлением.
Правоохранители разоблачили бывшего начальника департамента безопасности ЧАО "НЭК "Укрэнерго", который разворовывал бюджетные средства на закупки бронежилетов. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
По данным следствия, в течение марта — апреля 2022 года начальник Департамента безопасности ЧАО "НЭК "Укрэнерго", который отвечал за проверку поставщиков и выбор наиболее экономически выгодных предложений, организовал приобретение бронежилетов у заранее определенной компании по цене, вдвое выше рыночной.
"В результате сделки государству причинен ущерб на сумму более 10,3 млн грн", — говорится в сообщении.
Как отметили в Службе безопасности Украины, для реализации сделки бывший чиновник привлек аффилированную коммерческую структуру, которая даже не имеет разрешительных документов и лицензий на производство военной амуниции, а так называемые "подрядчики" никогда не занимались изготовлением бронежилетов.
Бывшему чиновнику "Укрэнерго" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия).
Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.
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