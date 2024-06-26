Розкрадав гроші на бронежилетах: ексчиновнику "Укренерго" світить 6 років ув'язнення (фото)

За даними слідства, колишній посадовець організував закупівлю бронежилетів за вдвічі завищеною ціною у підрядників, які ніколи не займались їх виготовленням.

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Правоохоронці викрили колишнього начальника департаменту безпеки ПрАТ "НЕК "Укренерго", який розкрадав бюджетні кошти на закупівлі бронежилетів. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

За даними слідства, упродовж березня — квітня 2022 року начальник Департаменту безпеки ПрАТ "НЕК "Укренерго", який відповідав за перевірку постачальників та вибір найбільш економічно вигідних пропозицій, організував придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову.

"У результаті оборудки державі заподіяно збитків на суму понад 10,3 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Службі безпеки України, для реалізації оборудки колишній посадовець залучив афілійовану комерційну структуру, яка навіть не має дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції, а так звані "підрядники" ніколи не займались виготовленням бронежилетів.

Колишньому чиновнику "Укренерго" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі.

Співробітник НАБУ та колишній посадовець "Укренерго" Фото: НАБУ

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