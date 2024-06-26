В Одесі затримали колаборантів, які за наказом ФСБ підпалювали авто бійців ЗСУ (фото)

За даними слідства, на ворожі спецслужби працювали раніше судимий наркодилер, а також наркозалежний, який погодився підпалювати авто українських бійців за дозу психотропів.

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Служба безпеки України затримала в Одесі двох чоловіків, які за вказівкою російських спецслужб мали підпалювати авто українських військових. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"На замовлення російської спецслужби фігуранти готували підпали авто українських військових на території міста. Для вчинення злочину зловмисники використовували легкозаймистий розпалювач, який мав пришвидшити загоряння транспортного засобу", — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб підпалювати "потрібні" авто, колаборанти регулярно їздили вулицями Одеси та фіксували номерні знаки і місця паркування авто, за кермом яких перебували військовослужбовці.

Після того, як куратор з ФСБ давав дозвіл, зловмисники підпалювали авто, а потім переховувались за різними адресами.

"Так вони спалили службове авто воїна із бойової бригади ЗСУ, що дислокується на території регіону. Після вчинення злочину терористи намагались на деякий час "залягти на дно", щоб потім продовжити серію підпалів", — зазначили в СБУ.

Проте обох чоловіків затримали. За даними слідства, одним із затриманих є раніше судимий наркодилер з Одеси. Для вчинення злочинів рецидивіст залучив наркозалежного місцевого жителя, який погодився бути спільником в обмін на дозу наркотиків.

"Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми", — наголосили в СБУ.

Затриманий в Одесі колаборант, який підпалював авто бійців ЗСУ Фото: СБУ

Нагадаємо, 25 червня у Києві таксист викрав 400 тисяч гривень у вдови військового, які вона планувала витратити на закупівлю військового обладнання для побратимів чоловіка.

24 червня співробітники СБУ та Нацполіції затримали двох чоловіків, які вимагали 5 мільйонів гривень з сина та вдови військового ЗСУ.