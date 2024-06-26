В Одессе задержали коллаборационистов, которые по приказу ФСБ поджигали авто бойцов ВСУ (фото)

По данным следствия, на вражеские спецслужбы работали ранее судимый наркодилер, а также наркозависимый, который согласился поджигать авто украинских бойцов за дозу психотропов.

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Служба безопасности Украины задержала в Одессе двух мужчин, которые по указанию российских спецслужб должны были поджигать авто украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По заказу российской спецслужбы фигуранты готовили поджоги авто украинских военных на территории города. Для совершения преступления злоумышленники использовали легковоспламеняющийся разжигатель, который должен был ускорить возгорание транспортного средства", — говорится в сообщении.

Для того, чтобы поджигать "нужные" авто, коллаборационисты регулярно ездили по улицам Одессы и фиксировали номерные знаки и места парковки авто, за рулем которых находились военнослужащие.

После того, как куратор из ФСБ давал разрешение, злоумышленники поджигали авто, а затем скрывались по разным адресам.

"Так они сожгли служебное авто воина из боевой бригады ВСУ, которая дислоцируется на территории региона. После совершения преступления террористы пытались на некоторое время "залечь на дно", чтобы потом продолжить серию поджогов", — отметили в СБУ.

Однако обоих мужчин задержали. По данным следствия, одним из задержанных является ранее судимый наркодилер из Одессы. Для совершения преступлений рецидивист привлек наркозависимого местного жителя, который согласился быть сообщником в обмен на дозу наркотиков.

"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы", — отметили в СБУ.

Задержан в Одессе коллаборационист, который поджигал авто бойцов ВСУ Фото: СБУ

Напомним, 25 июня в Киеве таксист похитил 400 тысяч гривен у вдовы военного, которые она планировала потратить на закупку военного оборудования для побратимов мужа.

24 июня сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух мужчин, которые требовали 5 миллионов гривен с сына и вдовы военного ВСУ.