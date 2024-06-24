В Черкассах рэкетиры требовали 5 миллионов гривен с сына и вдовы военного ВСУ, — СБУ

В Службе безопасности Украины заявили, что "нейтрализовали" преступную группу, "которая терроризировала и пыталась держать в страхе" жителей города. Вымогая деньги, они хотели создать схему уклонения от мобилизации, чтобы выехать за границу.

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Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух мужчин по подозрению в вымогательстве денег с жителей Черкасс. Среди потерпевших были родственники погибших украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности.

"Задокументирован факт вымогательства 5 млн гривен из семьи павшего на фронте военнослужащего ВСУ. Узнав о том, что жена военного и его 20-летний сын получили от государства денежную помощь, участники банды сразу вышли на них, чтобы забрать свой "процент", — говорится в сообщении.

Чтобы напугать молодого человека, рэкетиры требовали от потерпевших "признать одного из них внебрачным сыном погибшего защитника", утверждают в спецслужбе.

Таким образом, как объясняют в СБУ, злоумышленники хотели создать свою схему уклонения от мобилизации — для того, чтобы с деньгами, которые они требовали, выехать за границу. Других подробностей этого плана спецслужба не приводит.

Двух участников преступной группы, по данным следствия, — местных уголовников, специализирующихся на вымогательстве несуществующих долгов, — задержали во время передачи средств.

Подозреваемых взяли под стражу. По подозрению по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах) им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Черкассах рэкетиры требовали 5 миллионов гривен с сына и вдовы военного ВСУ В Черкассах рэкетиры требовали 5 миллионов гривен с сына и вдовы военного ВСУ В Черкассах рэкетиры требовали 5 миллионов гривен с сына и вдовы военного ВСУ

Напомним, что 21 июня СБУ заявила о задержании администраторов Telegram-каналов, которые по данным следствия, опубликовали местонахождение вертолета и позиций ВСУ.

Также, 14 июня, Нацполиция сообщала, что в Одесской области задержали мужчину, который дал взятку контрразведчикам СБУ, чтобы они устранили ухажера-иностранца.

Днем ранее в СБУ заявили о задержании российского агента, который добровольно мобилизовался в ВСУ, чтобы шпионить за украинскими военными.