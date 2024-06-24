В Черкасах рекетири вимагали 5 мільйонів гривень з сина та вдови військового ЗСУ, — СБУ

У Службі безпеки України заявили, що "нейтралізували" злочинну групу, "яка тероризувала і намагалась тримати в страху" жителів міста. Вимагаючи гроші, вони хотіли створити схему ухилення від мобілізації, щоб виїхати за кордон.

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Співробітники СБУ та Нацполіції затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні грошей з жителів Черкас. Серед потерпілих були родичі загиблих українських військовослужбовців. Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки.

"Задокументовано факт вимагання 5 млн гривень з родини полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ. Дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди одразу вийшли на них аби забрати свій "відсоток", — йдеться в повідомленні.

Щоб налякати молодого чоловіка, рекетири вимагали від потерпілих "визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця", стверджують у спецслужбі.

Таким чином, як пояснюють в СБУ, зловмисники хотіли створити свою схему ухилення від мобілізації – задля того, щоб із грішми, що вони вимагали, виїхати за кордон. Інших подробиць цього плану спецслужба не наводить.

Двох учасників злочинної групи, за даними слідства, — місцевих кримінальників, які спеціалізуються на вимаганні неіснуючих боргів, — затримали під час передачі коштів.

Підозрюваних взяли під варту. За підозрою за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах) їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

В Черкасах рекетири вимагали 5 мільйонів гривень з сина та вдови військового ЗСУ В Черкасах рекетири вимагали 5 мільйонів гривень з сина та вдови військового ЗСУ В Черкасах рекетири вимагали 5 мільйонів гривень з сина та вдови військового ЗСУ

Нагадаємо, що 21 червня СБУ заявила про затримання адміністраторів Telegram-каналів, які за даними слідства, опублікували місцезнаходження гелікоптера та позицій ЗСУ.

Також, 14 червня, Нацполіція повідомляла, що в Одеській області затримали чоловіка, який дав хабар контррозвідникам СБУ, щоб вони усунули залицяльника-іноземця.

Днем раніше в СБУ заявили про затримання російського агента, який добровільно мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати за українськими військовими.