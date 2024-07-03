Надав неякісний одяг та затримав строки: Міноборони покарало іноземного постачальника на 180 млн грн

Постачальник затягнув зі строками та надав товар неналежної якості, через що Міноборони подало до суду.

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Міністерство оборони України виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником і відсудило майже 180 мільйонів гривень. Про це повідомляється на сайті оборонного відомства.

Зазначається, що рішення стосується порушення договорів щодо постачання Україні одягу для військовослужбовців.

"Згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання, своєчасно сплативши вартість товарів. Однак іноземний постачальник не виконав свою частину угод, надаючи товар зі значними затримками та неналежної якості", — розповіли в Міноборони.

Через це Міноборони звернулося до міжнародного арбітражу щодо стягнення з постачальника коштів за несвоєчасне постачання та накладення на нього штрафних санкцій.

Міжнародний арбітраж задовольнив позов Міністерства оборони України і присудив стягнути з іноземного постачальника на користь Міністерства оборони України кошти на загальну суму 179 789 482,24 гривень (4 423 578,27 доларів США).

Нагадаємо, що СБУ затримала одного з високопоставлених керівників Укренерго через розкрадання 10 млн грн на закупівлю бронежилетів на початку війни.