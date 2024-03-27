Революция в комфорте: в США представили систему Acclimate для охлаждения бойцов

Система работает по принципу "слоновьего уха" всасывая тепло от человеческого тела и затем выводя его во внешнюю среду через охлаждающую подушку.

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Военно-воздушные силы США представили систему Acclimate, которая охлаждает организм военнослужащего, одетого в тактический бронежилет. По словам разработчика капитана Джастина О'Брайена, он стремился создать систему, которая могла бы обеспечить максимальный комфорт бойцам, испытывающим тепловые перегрузки. Об этом сообщила пресс-служба Командования материального обеспечения американских ВВС.

"Вдохновение для создания этой системы охлаждения пришло, когда я служил в силовых структурах и ежедневно наблюдал, как я и моя команда выдерживают тепловую нагрузку бронежилетов. Увидев это, я захотел найти решение", — признался О'Брайен.

Концепция инновационного решения, пояснил капитан, заключается в том, чтобы встроить пузырек с водой и циркулировать эту воду через охлаждающую подушку на спине пользователя. О'Брайен сравнил эту функцию с гигантским радиатором, "похожим на ухо слона", который всасывает тепло от человеческого тела и выводит его во внешнюю среду.

"Самое замечательное в системе Acclimate то, что она может применяться разными способами для разных людей. Сейчас она предназначена для людей, которые ежедневно носят бронежилеты", — добавил капитан.

Между тем команда О'Брайена работает над вариантами Acclimate, которые в скором времени могут быть предназначены для собак или специалистов по обслуживанию.

Также О'Брайен подчеркнул инклюзивный характер инноваций, добавив при этом, что сам он не имеет инженерного образования, однако надеется на дальнейшую поддержку как со стороны своей команды, так и профильных специалистов.

"Я не имею формального инженерного образования. Мой опыт послужил толчком для этой идеи, и у каждого есть свой опыт, и каждый может начать инновационный процесс на своем уровне. Но понадобятся люди с техническим образованием, чтобы помочь воплотить эту идею в жизнь", — подытожил капитан.

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