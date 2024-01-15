Бронежилет от Калашникова: 25 000 российских солдат получат защиту "Стрелок"

Бронежилет якобы способен выдержать попадания винтовочных пуль калибра 7,62х54 и осколков, которые летят со скоростью до 630 м/с.

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Российский производитель ООО "Триада-ТКО", который является филиалом концерна "Калашников", поставил армии РФ 25 000 бронежилетов "Стрелок". Новые бронежилеты якобы обеспечивает эффективную защиту от пуль и осколков. Об этом 15 января сообщили обозреватели Bulgarian Military.

Авторы публикации пишут, что еще в декабре прошлого года президент "Калашникова" Алан Лушников заявил об успешных испытаниях спецназом бронежилетов, после чего началось их серийное производство.

Что известно о снаряжении

Защитное снаряжение "Стрелок" представляет собой верхнюю броню тела и сочетается с набором карманов, совместимых с пластинодержателем, и рюкзаком объемом 30 л. По словам разработчиков, новый бронежилет с боковыми деталями и защитой паха, а также плечевых протекторов обеспечивает защиту около 70% тела.

Комплект снаряжения создан из нескольких слоев нетканого материала и оснащен противопульной защитой в грудной и спинной секции. Бронежилет весит около 12 килограмм — с модулями дополнительной защиты масса составляет порядка 20 килограмм.

Отмечается, что "Стрелок" обеспечивает базовый уровень защиты от осколков, а для усиления можно использовать дополнительные элементы которые соответствуют стандарту ГОСТ уровня БР5. В улучшенном варианте бронежилет якобы способен выдержать попадание осколков, движущихся со скоростью до 630 м/с.

"Однако важно помнить, что это не то же самое, что стандарт STANAG 2920. Для тех, кто знаком с рейтингами пулестойкости, поясним, что ГОСТ Уровень БР5 защищает от множественных попаданий винтовочных пуль калибра 7,62х54R (индекс 7БЗ3)", — уточняют эксперты.

Важно

В Украине приняли на вооружение новые бронежилеты и шлемы: что известно

Помимо "Стрелка", пишут обозреватели, российские солдаты, которые воюют в Украине, могут быть оснащены общевойсковыми бронежилетами 6Б23-1, 6Б43 и 6Б45. Некоторые солдаты оккупационных войск могут быть оснащены бронежилетом 6Б13, который был разработан для использования в горных и городских условиях. При этом, как 6B43 и 6B45, 6B13 является частью системы "Ратник".

Ранее сообщалось, что корпорация "Ростех" поставила российским военнослужащим бронежилеты "Оберег". Разработчики похвастались, что в настоящее время это один из лучших в России бронежилетов по соотношению качества защиты, ее площади и веса.