Новинка "Ростеха": тероборону Белгородской области одели в бронежилеты "Оберег"

Разработчики утверждают, что модернизированный бронежилет выполнен из высококачественной водонепроницаемой ткани и арамидных материалов. А в ходе испытаний якобы выдержал выстрелы калибров 7,62х39 мм, 7,62х54 мм и 8,6х70 мм

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Российская госкорпорация "Ростех" поставила бойцам, дислоцированным на приграничных территориях Белгородской области, "новейшие" бронежилеты "Оберег". Как сообщила 24 ноября пресс-служба компании, речь идет о модифицированной модели, которая была разработана на тульском заводе "Октава" холдинга "РТ-Капитал".

Улучшенный "Оберег" поступил на вооружение войск территориальной обороны. Защитное устройство оснащено противоосколочным корпусом и керамическими пластинами повышенного класса защиты Бр5. Такая плита выдерживает попадания снарядов калибра 7,62х54 мм, в том числе бронебойных 7Н14 и Б32, утверждают в "Ростехе".

Общий вес в максимальной комплектации составляет 9,4 кг, а площадь его противоосколочной защиты составляет более 76 кв. дм.

"В настоящее время это один из лучших в стране бронежилетов по соотношению качества защиты, ее площади и веса. Экипировка не сковывает движений и обладает высокими защитными свойствами, выдерживая попадание бронебойных снайперских боеприпасов и осколков", — похвастались разработчики.

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Элементы бронежилета изготовлены из высококачественной водонепроницаемой ткани, а все секции, в том числе и боковые, имеют противоосколочные слои из арамидных материалов. При этом качество защиты, как утверждается, не ухудшается при экстремальных температурах от -40 до + 40 °C, а также в воде.

Бронежилеты "Оберег" прошли необходимые испытания и получили сертификат в различных модификациях для классов защиты от Бр1 до Бр5 включительно. По словам разработчиков, в ходе испытаний бронежилет выдержал обстрел из боеприпасов, включая 7,62х39 мм, 7,62х54 мм и 8,6х70 мм (Lapua Magnum).

Ранее сообщалось, что китайские ученые сумели генетически модифицировать тутовых шелкопрядов, чтобы получить материал, который в 6 раз прочнее кевлара. Этот материал можно применять как для создания бронежилетов, так и в разных отраслях производства