Финансируют войну: Украина уже ввела санкции против 4 тысяч компаний РФ

В санкционный список попали крупнейшие компании страны-агрессора, которые платят многомиллионные налоги, из которых потом финансируется война против Украины. Среди них есть "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Группа ГМС" и "Татнефть".

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Служба безопасности Украины системно собирает доказательства о причастности российских олигархов и к финансированию вооруженной агрессии РФ. В дальнейшем эти доказательства будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге, как подтверждение участия в военных преступлениях России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Каждый спонсор российского терроризма должен сидеть на скамье подсудимых рядом с Путиным. Потому что они — полноценные соучастники преступлений. За их деньги россия запускает ракеты и дроны. СБУ сделает все, чтобы исследовать все бизнес-цепочки, которые ведут к финансированию войны, и доказать их в международном трибунале. В конце концов российские активы должны работать в пользу Украины. Уже сегодня СБУ активно "дерусифицирует" бизнес, который работает на врага, придерживаясь жесткой линии по его санкциям, аресту и конфискации", — заявил Председатель СБУ Василий Малюк.

Отмечается, что Служба безопасности в течение 2022-2023 годов арестовала активы российских олигархов на сумму почти 190 миллиардов гривен.

"В частности, речь идет о корпоративных правах и недвижимом имуществе десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Группа ГМС", "Татнефть", банки и т.д.", — отметили в ведомстве.

Также, по инициативе СБУ были введены экономические санкции к более 4 тысяч российских компаний, которые непосредственно финансируют военное вторжение, помогают России обходить санкции, закупать материалы, технику военного назначения и компоненты вооружений в других странах.

По словам Василия Малюка, СБУ сформировала список российского бизнеса, финансирующего войну, и комплексно проверяет каждого фигуранта. Вся информация будет приобщена к уголовным производствам для рассмотрения в международном трибунале.

"Собранные материалы станут доказательствами в уголовных производствах за пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны", — отметили в СБУ.

К слову, 3 августа США ввели санкции против Российской академии наук и ее структур. Против указанного учреждения американское правительство уже вводило ограничения. Также санкционные механизмы теперь уже распространяются на Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна и Институт общей физики имени А.М. Прохорова.

Напомним, 3 августа Европейская комиссия объявила о том, что ЕС ввел новые санкции против Беларуси в ускоренном порядке . Соответствующие ограничения распространяют запрет на экспорт в Беларусь ряда особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому прогрессу страны. Это позволит также и минимизировать вероятность обхода Россией санкционных механизмов. Ограничения в отношении Беларуси действуют в связи с причастностью Минска к войне России против Украины.