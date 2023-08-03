Попали в список SDN: США ввели санкции против Российской академии наук

Кроме Российской академии наук и ее структур, ограничительные механизмы теперь распространяются против двух контейнерных кораблей РФ — Paramushir и Sasco Angara.

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США ввели санкции против Российской академии наук и ее структур. Об этом говорится 3 августа в сообщении управления по контролю за иностранными активами Минфина.

Против указанного учреждения американское правительство уже вводились ограничения. Также санкционные механизмы теперь уже распространяются на Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна и Институт общей физики имени А.М. Прохорова.

"Их занесли в санкционный список SDN", — сказано в сообщении.

Не обошли ограничения и российские суда. Санкции будут действовать против двух контейнерных кораблей РФ — Sasco Angara и Paramushir.

Что такое список SDN

Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц, также известный как список SDN (на английском — Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) — мера, применяемая американским правительством по санкциям и/или эмбарго, определенных США против террористов, должностных лиц и бенефициаров определенных авторитарных режимов. В него включат и международных преступников (например, торговцев наркотиками). Список ведется Управлением контроля за иностранными активами.

В списке десятки тысяч организаций и компаний, а также лиц, которые были определены как угрозы внешней и экономической политике, национальной безопасности США. Всем лицам, на которых действуют ограничения, запрещено вести бизнес с лицами из черного списка. Это касается и тех, кто подлежит санкциям за нарушение закона. Инвестиции и любое сотрудничество с ними прекращается.

Напомним, 3 августа Европейская комиссия объявила о том, что ЕС ввел новые санкции против Беларуси в ускоренном порядке. Соответствующие ограничения распространяют запрет на экспорт в Беларусь ряда особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому прогрессу страны. Это позволит также и минимизировать вероятность обхода Россией санкционных механизмов. Ограничения в отношении Беларуси действуют в связи с причастностью Минска к войне России против Украины.