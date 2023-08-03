ЕС ввел новые санкции против Беларуси в ускоренном порядке, — Европейская комиссия

Совет ЕС ввел ограничительные меры против Беларуси в ответ на ее причастность к агрессии России против Украины.

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Совет ЕС 3 августа ввел новые ограничительные меры против Республики Беларусь в связи с незаконным вторжением России в Украину и в ответ на причастность Минска к агрессии, сообщила Еврокомиссия.

"Европейская комиссия приветствует сегодняшнее принятие Советом дальнейших целенаправленных ограничительных мер в связи с незаконным вторжением России в Украину и в ответ на причастность Беларуси к агрессии", — говорится в сообщении.

Новые меры обеспечат более согласование санкций ЕС в отношении России и Беларуси, а также помогут исключить возможность обхода российских санкций через Беларусь.

Эти меры распространяют запрет на экспорт в Беларусь ряда особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому прогрессу Беларуси.

Дополнительный запрет будет введен на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.

"Эти ограничительные меры вводятся в ускоренном порядке ввиду срочности, связанной с борьбой с обходом определенных товаров и технологий с высокой степенью конфиденциальности", — говорится в сообщении.

Санкции ЕС против России доказали свою эффективность. Они ограничивают возможности России вести войну против Украины, в том числе производить новое оружие и ремонтировать существующее, а также препятствуют транспортировке материалов.

Ранее, 26 июля, Фокус сообщал, что в ЕС одобрили санкции против Беларуси. Страны Евросоюза не снимут ограничения с белорусских калийных удобрений. Новый пакет санкций, который могут объявить уже в августе, предположительно будет касаться авиации и товаров двойного назначения.

Кроме этого, в Беларуси появилось тактическое ядерное вооружение, переброшенное из Российской Федерации. Такую информации получили журналисты издания CNN, побеседовав со своими источниками в разведывательном управлении Минобороны США.