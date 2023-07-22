"Нет сомнений": РФ разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси, — CNN

Американская разведка убеждена, что ядерные боеприпасы появились на беларусской территории, но все они будут контролироваться Кремлем. Поэтому глобально ситуация не изменится.

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В Беларуси появилось тактическое ядерное вооружение, которое разместила в стране Россия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на разведывательное управление Минобороны США.

Высокопоставленные чиновники в разведке заявили, что первая партия тактического ядерного вооружения уже находится в Беларуси. Такое же заявление месяц назад сделал президент РФ Владимир Путин добавив, что они размещены в стране для сдерживания.

По данным Федерации американских ученых, РФ имеет около 4477 развернутых ядерных боеголовок включая примерно 1900 единиц тактического ядерного оружия. Сколько, и какое именно оружие отправили в Беларусь, пока неизвестно. Также публично официальные лица Запада и США публично не подтверждали, что какое-либо оружие передано в Беларусь.

Однако высокопоставленные чиновники из разведки собрали небольшую группу журналистов 21 июля и сообщили, что у них нет оснований сомневаться, что РФ достигла "определенного успеха" в поставках оружия. Разведчики не стали озвучивать детали. Однако они признали, что разведывательному сообществу США трудно отследить ядерное оружие даже с помощью спутниковых снимков. Кремль будет полностью контролировать ядерное оружие, Лукашенко не будет иметь контроля над арсеналом, уверены разведчики.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что Путин "не всегда врет", и они наблюдали "признаки прогресса" в вопросе размещения ядерного оружия. Источники издания добавляют, что в Беларуси есть много советских объектов, которые при модернизации позволят разместить ядерное оружие.

Представители разведки заявили, что они не верят, что перемещение оружия в Беларусь изменит глобальный ядерный ландшафт или увеличит риск ядерного инцидента, поскольку оно будет храниться на складах, а не на передовом развертывании, и будет контролироваться российскими силами.

Напомним, 21 июля Владимир Путин заявил, что агрессия против Беларуси станет агрессией против РФ.

5 июля в Генштабе заявили, что наличие ядерных зарядов на территории Беларуси по состоянию на тот момент было маловероятным.