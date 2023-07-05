Есть ли российские ядерные заряды в Беларуси на данный момент: в ВСУ оценили угрозу

Наличие ядерных зарядов на территории Беларуси по состоянию на июль 2023 года Громов оценил как маловероятное.

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В Генштабе ВСУ пока не подтвердили информацию, что в Беларусь якобы доставили первую партию ядерных зарядов. Чтобы это реализовать, нужен сложный технологический процесс. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в интервью Укринформ.

Генерал сообщил, что для хранения ядерных боеприпасов на территории Беларуси необходимо создать специальные условия. Он указал на необходимость развертывания специализированной базы для обслуживания таких боеприпасов. Это предполагает создание инфраструктуры и объектов, которые обеспечат безопасное и эффективное хранение, обслуживание и обеспечение безопасности ядерного арсенала.

Наличие ядерных зарядов на территории Беларуси по состоянию на июль 2023 года Громов оценил как маловероятное.

"Насколько реальна угроза использования ядерного оружия против Украины – трудно сказать. Не следует забывать, что это война с коварным противником, который не соблюдает международное право и готов на все ради достижения своих целей. Ярким примером для нас является уничтожение россиянами Каховской ГЭС", – говорится в сообщении.

Напомним, что, если Российская Федерации применит ядерное оружие, пытаясь остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины, то окажется в войне против Североатлантического Альянса.

25 мая на встрече министров обороны Беларуси и РФ был подписан документ о размещении нестратегического ядерного оружия на территории республики. Речь шла о хранении снарядов, а не о передаче, то есть контролировать их будут россияне.