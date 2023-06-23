Если РФ применит ядерное оружие в Украине, то вступит в войну с НАТО, – сенаторы США (видео)

Американские политики предупредили, что если россияне выполнят приказ Владимира Путина о нанесении ядерного удара по Украине или спровоцируют аварию на ЗАЭС, то за этим последует "массивный ответ от НАТО".

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Если Российская Федерации применит ядерное оружия, пытаясь остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины, то окажется в войне против Североатлантического Альянса. Об этом сказал американский сенатор Линдси Грэм, пишет "Голос Америки" 22 июня.

Сообщается, что республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль внесли на рассмотрение в Сенат соответствующий проект резолюции.

Во время одного из своих выступлений в Конгрессе Грэм указал на то, что ядерный удар Росси по Украине приведет к радиационному заражению огромных территорий, в том числе стран НАТО. Он также выразил обеспокоенность переброской российского ядерного оружия на территорию Беларуси.

Сенаторы США предостерегли РФ от войны с НАТО

По мнению Грэма, чтобы предотвратить ядерную катастрофу, необходимо четко обозначить последствия, к которым приведут действия Кремля в этом направлении.

"Наше сообщение к тем, кто окружает Путина. Если вы сделаете это, если вы выполните его приказ, если он когда-нибудь его даст, вы можете ожидать массивного ответа от НАТО, и вы окажетесь в войне против НАТО", — заявил сенатор.

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В свою очередь Ричард Блументал отметил, что радиация катастрофически скажется на здоровье украинцев и жителей соседних европейских стран, в особенности Польши. Сенатор предостерег РФ от применения ядерного оружия, а также от действий на Запорожской АЭС, которые могли бы угрожать странам НАТО.

"Это не какая-то безответственная или паническая резолюция, она основана на фактах и ​​науке и предназначена для того, чтобы отправить послание Владимиру Путину и его военным: они будут уничтожены, их будет стерто", — предупредил Блументал.

Напомним, что 22 июня глава Запорожской ОВА Юрий Малашко высказался о ситуации на ЗАЭС, отметив, что военные ВС РФ хранят там тяжелое вооружение и периодически повреждают высоковольтные линии.

Фокус также писал о том, чем грозит подрыв Запорожской АЭС и какие регионы в опасности. По словам эколога, в случае аварии площадь радиационного заражения может достичь 2 млн кв. км.