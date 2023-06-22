РФ подготовила теракт на ЗАЭС: чем грозит авария и какие регионы в опасности (инфографика)

По словам эколога Татьяны Тимочко, площадь радиационного заражения в случае взрыва реактора Запорожской АЭС может достичь 2 млн кв. км. Загрязнение грозит Украине, России, Грузии, Турции, Болгарии и ряду других стран.

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В четверг, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Российская Федерация может совершить террористический акт на Запорожской атомной станции. Фокус решил выяснить, какая сейчас обстановка на ЗАЭС и чем грозит ее подрыв.

ВС РФ заминировали Запорожскую АЭС

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов 20 июня сообщил, что российские оккупанты заложили взрывчатку в пруд-охладитель Запорожской атомной станции.

"Если они выведут его из строя путем подрыва, то велика вероятность, что будут значительные проблемы", — предупредил Буданов.

По словам Владимира Зеленского, ВС РФ уже подготовили все необходимое для террористического акта. Президент отметил, что в случае катастрофы зона радиоактивного поражения будет определена направлением ветра.

Зеленский предупредил о намерении россяин совершить теракт на ЗАЭС

Какая сейчас ситуация на Запорожской АЭС

По данным Международного агентства по атомной энергетике от 21 июня, охлаждение ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС происходит за счет нескольких источников. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, большой пруд-охладитель, малые брызгальные бассейны и сливной канал имеют запас воды на несколько месяцев.

В МАГАТЭ отметили, что на данный момент ЗАЭС зависит от одной линии электропередачи на 750 кВ. Последняя оставшаяся линия на 330 кВ была отключена почти четыре месяца назад.

"Ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской АЭС крайне нестабильна. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом и усугубила серьезные трудности для этой крупной атомной электростанции", — заявил Гросси.

Авария на ЗАЭС: какие будут последствия

Директор Центра экологического консалтинга и аудита Оксана Волоско-Демкив в комментарии изданию "Факты" сказала, что в случае подрыва пруда-охладителя атомные реакторы не смогут нормально и безопасно работать.

По словам эколога, предсказать последствия аварии сложно, так как они будут зависеть от масштаба разрушений, направления ветра и прочих факторов.

Как отмечает глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, хуже всего дела будут обстоять, если ВС РФ пробьют оболочку во всех энергоблоках ЗАЭС, затронув реактор.

По словам Тимочко, в случае взрыва реактора Запорожской АЭС радиация может распространиться на площади в 2 млн кв. км. Зона отчуждения в районе станции может достичь 30 тыс. кв. км.

"Учитывая место, где находится АЭС, – это загрязнение может затронуть большую территорию Украины, России, а также Грузию, Турцию, Болгарию и так далее. Ветры могут понести радиацию в Европу", — предупреждала ранее Тимочко.

Зона загрязнения в случае аварии на Запорожской АЭС

В статье Deutsche Welle от 6 июня говорится, что уровень распространения радиации в результате потенциальной катастрофы на ЗАЭС будет зависеть от того, была ли авария технической, например, реакцией на отключение объекта на несколько дней.

По словам физика Эдвина Лаймана, в такой ситуации тяжесть любых последствий, вероятно, будет где-то между тем, что произошло в Чернобыле, и тем, что произошло в Фукусиме.

"Последствия, которые привели к такому большому и широкому рассеиванию радиоактивной активности (в Чернобыле), вероятно, менее вероятны на реакторах в Запорожье, которые представляют собой легководные реакторы, более похожие на реакторы в Германии или где-либо еще на Западе", — считает Лайман.

Напомним, что по мнению сотрудников Запорожской АЭС, катастрофа на станции может затронуть тысячи квадратных километров и опустошить большую часть Европы, России и Средиземноморья.

Фокус также писал о том, что согласно оценке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Лалы Тарапакиной, если российские военные подорвут ЗАЭС, два миллиона украинцев нужно будет немедленно отселить из Мелитополя, Запорожья и Кривого Рога.