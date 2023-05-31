Хуже Фукусимы и Чернобыля: работники ЗАЭС рассказали о последствиях возможной аварии

По словам сотрудников Запорожской АЭС, катастрофа на станции может затронуть тысячи квадратных километров и опустошить большую часть Европы, России и Средиземноморья.

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Работники Запорожской атомной электростанции, контролируемой российскими оккупантами, опасаются крупной ядерной катастрофы. Об этом пишет Sky News 31 мая со ссылкой на двух работников ЗАЭС.

По словам журналистов, их собеседники дали комментарии на условиях анонимности, опасаясь за свою безопасность. Интервью с сотрудниками станции проводились отдельно, однако их показания во многом совпадают.

Мужчина, упомянутый в статье как Сергей, сказал, что в случае аварии на ЗАЭС большая часть Европы, России и Средиземноморья может быть опустошена.

"Уровень радиоактивного загрязнения, а главное площадь заражения, составит тысячи квадратных километров суши и моря… это будет намного, намного хуже, чем в Фукусиме, и хуже, чем в Чернобыле", — предупредил Сергей.

Он также добавил, что россияне намеренно размещают на ЗАЭС свою военную технику, понимая, что украинская сторона не станет обстреливать станцию.

Авторы статьи отметили, что по их данным, ВС РФ намеренно обстреливали линии электропередач, необходимые для безопасности станции и механизма охлаждения реакторов, чтобы нарушить подачу электричества в Украину.

Еще один сотрудник станции, названный Николаем, рассказал, что резервные генераторы не обслуживаются должным образом из-за нехватки персонала. По его словам, до полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину на ЗАЭС работали 11 тысяч человек, а сейчас – около 3,5 тысячи.

Напомним, что 30 мая глава МАГАТЭ на Совете безопасности ООН озвучил пять принципов, которые нужно соблюдать, чтобы предотвратить техногенную катастрофу на захваченной ВС РФ Запорожской АЭС.

Ранее, 27 мая, в ГУР МО заявили, что военные оккупационной армии обсуждали дроны с химическим оружием в районе оккупированного Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. По данным украинской разведки, спецслужбы РФ готовят провокацию.

Мы также писали о том, что в ночь на 22 мая была отключена последняя высоковольтная линия электропередачи Днепровская 750 кВ, которая питала находящуюся под оккупацией Запорожскую АЭС.