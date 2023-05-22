Блэкаут на ЗАЭС: войска РФ поставили станцию на грань мировой катастрофы, — "Энергоатом"

По данным госкомпании, все дизель-генераторы АЭС включились в автоматическом режиме, а запаса топлива осталось на десять суток. Обратный отсчет начался.

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В ночь на 22 мая была отключена последняя высоковольтная линия электропередачи Днепровская 750 кВ, которая запитывала находящуюся под оккупацией Запорожскую АЭС. Таким образом, станция уже в седьмой раз с начала оккупации, с 4 марта 2022 года, перешла в режим блэкаута. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

По данным госкомпании, отключение произошло в 5:26 утра.

"После потери внешнего питания, жизненно необходимого для обеспечения работы насосов и охлаждения ядерного материала энергоблоков в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС", — отметили в пресс-службе, добавив, что запаса топлива остается только на десять суток.

Если же внешнее питание АЭС не восстановится, может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира, предупредили в "Энергоатоме".

Российские оккупанты на ЗАЭС не несут ответственности за ядерную и радиационную безопасность объекта, а условия на станции — на грани ядерной и радиационной аварии. Руководство Энергоатома призывает остановить "терроризм России", а оккупантов — уйти за территорию станции и города-спутника Энергодара.

В компании настаивают на необходимости в срочных действиях международного сообщества для вывода российских войск с территории захваченной АЭС и дальнейшей передачи его под полный контроль законного оператора – украинского Энергоатома, сотрудники которого восстановят необходимые условия для сохранения ядерной, радиационной и физической безопасности объекта.

Напомним, что накануне в "Энергоатоме" предупреждали, что текущие критические условия на станции угрожают вторым Чернобылем или Фукусимой.

Также сообщалось, что, по данным СМИ, Российские войска окапываются и оборудуют огневые точки по периметру Запорожской АЭС.