Гірше за Фукусіму та Чорнобиль: працівники ЗАЕС розповіли про наслідки можливої аварії

За словами співробітників Запорізької АЕС, катастрофа на станції може торкнутися тисячі квадратних кілометрів і спустошити більшу частину Європи, Росії та Середземномор'я.

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Працівники Запорізької атомної електростанції, контрольованої російськими окупантами, побоюються великої ядерної катастрофи. Про це пише Sky News 31 травня із посиланням на двох працівників ЗАЕС.

За словами журналістів, їхні співрозмовники дали коментарі на умовах анонімності, побоюючись за свою безпеку. Інтерв'ю зі співробітниками станції проводилися окремо, проте їхні свідчення багато в чому збігаються.

Чоловік, згаданий у статті як Сергій, сказав, що у разі аварії на ЗАЕС більшість Європи, Росії та Середземномор'я може бути спустошена.

"Рівень радіоактивного забруднення, а головна площа зараження, складе тисячі квадратних кілометрів суші та моря… це буде набагато, набагато гірше, ніж у Фукусімі, і гірше, ніж у Чорнобилі", — попередив Сергій.

Він також додав, що росіяни навмисно розміщують на ЗАЕС свою військову техніку, розуміючи, що українська сторона не обстрілюватиме станцію.

Автори статті зазначили, що за їх даними, ЗС РФ навмисно обстрілювала лінії електропередач, необхідні для безпеки станції та механізму охолодження реакторів, щоб порушити подачу електрики в Україну.

Ще один співробітник станції, названий Миколою, розповів, що резервні генератори не обслуговуються належним чином через брак персоналу. За його словами, до повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну на ЗАЕС працювало 11 тисяч осіб, а зараз – близько 3,5 тисяч.

Нагадаємо, що 30 травня глава МАГАТЕ на Раді безпеки ООН озвучив п'ять принципів, яких потрібно дотримуватися, щоб запобігти техногенній катастрофі на захопленій ЗС РФ Запорізькій АЕС.

Раніше, 27 травня, у ГУР МО заявили, що військові окупаційної армії обговорювали дрони з хімічною зброєю в районі окупованого Енергодару, де розташована Запорізька АЕС. За даними української розвідки, спецслужби РФ готують провокацію.

Ми також писали про те, що в ніч на 22 травня було відключено останню високовольтну лінію електропередачі Дніпровська 750 кВ, яка живила під окупацією Запорізьку АЕС.