Помогут предотвратить катастрофу на ЗАЭС: глава МАГАТЭ озвучил пять принципов

Гросси предложил несколько принципов обеспечения безопасности станции, в том числе запрет на стрельбу в ее сторону. Глава МАГАТЭ призвал сделать все, чтобы минимизировать возможность ядерного инцидента.

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Глава МАГАТЭ на Совете безопасности ООН озвучил пять принципов, которые нужно соблюдать, чтобы предотвратить техногенную катастрофу на захваченной ВС РФ Запорожской АЭС. Об этом 30 мая написало медиа Associated Press.

Первый принцип — это запрет для всех сторон конфликта на ведение огня с территории и в сторону станции, ее реакторов, персонала, хранилищ отработанного топлива.

Также для безопасности ЗАЭС не должна использоваться для размещения тяжелых вооружений или в качестве базы для военных.

Гросси также обратил внимание на то, что необходимо обеспечить безопасность внешних линий энергоснабжения на ЗАЭС и обеспечить контроль за соблюдением изложенных МАГАТЭ принципов защиты станции.

Кроме того, он подчеркнул, что все структуры ЗАЭС, необходимые для ее работы, должны быть защищены от нападений и диверсий.

Пятій принціп, по словам главы МАГАТЭ, заключается в том, что стороны конфликта не должны совершать никаких действий, которые могут подорвать предыдущие 4 принципа.

Заметим, что Рафаэль Гросси попросил придерживаться этих принципов не только российских оккупантов, но и украинскую сторону.

Напомним, 26 мая украинская разведка сообщила о том, что РФ готовит провокацию на ЗАЭС. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, оккупанты РФ готовят имитацию ударов по объектам Запорожской АЭС. Специально для этого там разместили подходящие средства поражения.

Несколько ранее, 22 мая, "Энергоатом" заявил о том, что войска РФ поставили Запорожскую атомную станцию на грань мировой катастрофы. По данным госкомпании, все дизель-генераторы АЭС включились в автоматическом режиме, а запаса топлива осталось на десять суток.