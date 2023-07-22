"Немає сумнівів": РФ розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі, – CNN

Американська розвідка переконана, що ядерні боєприпаси зʼявились на білоруській території, але всі вони контролюватимуться Кремлем. Тому глобально ситуація не зміниться.

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В Білорусі зʼявилось тактичне ядерне озброєння, яке розмістила в країні Росія. Про це повідомляє CNN з посиланням на розвідувальне управління Міноборони США.

Високопосадовці у розвідці заявили, що перша партія тактичного ядерного озброєння вже знаходиться в Білорусі. Таку саму заяву місяць тому зробив президент РФ Володимир Путін додавши, що вони розміщені в країні для стримування.

За даними Федерації американських вчених, РФ має близько 4477 розгорнутих ядерних боєголовок включно з приблизно 1900 одиницями тактичної ядерної зброї. Скільки, і яку саме зброю відправили в Білорусь, наразі невідомо. Також публічно офіційні особи Заходу та США публічно не підтверджували, що будь-яка зброя передана в Білорусь.

Проте високопоставлені чиновники з розвідки зібрали невелику групу журналістів 21 липня й повідомили, що в них немає підстав сумніватись, що РФ досягла "певного успіху" у постачанні зброї. Розвідники не стали озвучувати деталі. Проте вони визнали, що розвідувальній спільноті США важко відстежити ядерну зброю навіть за допомогою супутникових знімків. Кремль буде повністю контролювати ядерну зброю, Лукашенко не матиме контролю над арсеналом, впевнені розвідники.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявляв, що Путін "не завжди бреше", й вони спостерігали "ознаки прогресу" в питанні розміщенні ядерної зброї. Джерела видання додають, що в Білорусі є багато радянських обʼєктів, які при модернізації дозволять розмістити ядерну зброю.

Представники розвідки заявили, що вони не вірять, що переміщення зброї до Білорусі змінить глобальний ядерний ландшафт або збільшить ризик ядерного інциденту, оскільки воно буде зберігатися на складах, а не на передовому розгортанні, і контролюватиметься російськими силами.

Нагадаємо, 21 липня Володимир Путін заявив, що агресія проти Білорусі стане агресією проти РФ.

5 липня в Генштабі заявили, що наявність ядерних зарядів на території Білорусі станом на той момент була малоймовірною.