"Відповість усіма засобами": агресія проти Білорусі стане агресією проти РФ, — Путін

Заява голови Кремля з'явилася після рішення польського керівництва перекинути війська до кордону з Білоруссю через навчання білоруських військ із ПВК "Вагнер".

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У п'ятницю, 21 липня, президент РФ Володимир Путін на оперативній нараді Радбезу РФ заявив, що агресія проти Білорусі означатиме агресію проти РФ, і що на такі дії Москва відповість усіма наявними засобами. Про це повідомляють російські "Известия".

Путін звинуватив Польщу в територіальних амбіціях щодо частин колишнього СРСР. Західні польські території він назвав подарунком Варшаві від генсека СРСР Йосипа Сталіна.

Відповідь голови Кремля з'явилася після рішення польського керівництва про перекидання військ до свого східного кордону з Білоруссю через спільні навчання білоруських військ із ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що, на думку аналітиків, Путін відмовився їхати в ПАР через страх арешту і повної втрати влади.

Також повідомлялося, що Путін очікує нового заколоту з боку Євгена Пригожина. Про це заявив ексдепутат Держдуми Ігор Яковенко.

За інформацією журналістів, провали в пам'яті у Путіна можуть свідчити про деменцію, що прогресує. ЗМІ опублікували відео розмови президента РФ із російським чиновником Іваном Штокманом, під час якої голова Кремля не зміг точно повторити вік одного з дітей російського "патріота", який той щойно озвучив.