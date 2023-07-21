"Готуються до війни один з одним": Путін чекає нового заколоту Пригожина, — ексдепутат Держдуми

За словами російського політика Ігоря Яковенко, зараз Кремлем керують мафіозні клани, і наприкінці червня можна було побачити один із раундів їхньої боротьби, який закінчився "нічиєю".

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Президент Російської Федерації Володимир Путін і глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готуються до того, щоб почати воювати один з одним. Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів російський опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко 21 липня.

За його словами, сьогоднішньою Росією фактично керують мафіозні клани і вже не можна говорити про те, що вона є повноцінною державою. Військовий заколот наприкінці червня, на думку журналіста, був одним із зіткнень цих кланів, але цього разу все закінчилося "нічиєю".

"Вважаю, що Пригожин має намір дочекатися моменту, коли путінський режим ослабне. Буде повторення "Маршу справедливості" на Москву", — ідеться в повідомленні.

У Кремлі усвідомлюють, що хоч Євген Пригожин втратив значну частину своїх активів і бронетехніки, потенціал у нього залишився, тому Володимир Путін і його еліта почала підготовку.

"Відбувається різке посилення Росгвардії. Туди перетікає бронетехніка. Путін орієнтується на створення внутрішньої армії, яка значно перевершує і за кількістю, і за озброєнням ту окупаційну армію, яка воює в Україні. Фактично два цих мафіозі — Путін і Пригожин — готуються до війни один з одним", — ідеться в повідомленні.

Ігор Яковенко також зазначає, що всі дії є процесом розпаду Російської імперії.

Нагадаємо, 19 липня повідомлялося, що глава МІ-6 розповів, як Кремль "придушив" заколот Пригожина. У британській розвідці зазначають, що єдина причина, через яку Путін пішов на угоду — збереження влади.