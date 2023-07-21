"Готовятся к войне друг с другом": Путин ждет нового мятежа Пригожина, — экс-депутат Госдумы

По словам российского политика Игоря Яковенко, сейчас Кремлем управляют мафиозные кланы и в конце июня можно было увидеть один из раундов их борьбы, который закончился "ничьей".

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Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовятся к тому, чтобы начать воевать друг с другом. Об этом в интервью Obozrevatel рассказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко 21 июля.

По его словам, сегодняшней Россией по факту управляют мафиозные кланы и уже нельзя говорить о том, что она является полноценным государством. Военный мятеж в конце июня по мнению журналиста являлся одним из столкновений этих кланов, но в этот раз все закончилось "ничьей".

"Считаю, что Пригожин намерен дождаться момента, когда путинский режим ослабнет. Будет повторение "Марша справедливости" на Москву", — говорится в сообщении.

В Кремле осознают, что хоть Евгений Пригожин лишился большой части своих активов и бронетехники, потенциал у него остался, поэтому Владимир Путин и его элита начала подготовку.

"Происходит резкое усиление Росгвардии. Туда перетекает бронетехника. Путин ориентируется на создание внутренней армии, которая значительно превосходит и по количеству, и по вооружению ту оккупационную армию, которая воюет в Украине. Фактически два этих мафиози — Путин и Пригожин — готовятся к войне друг с другом", — говорится в сообщении.

Игорь Яковенко также отмечает, что все действия являются процессом распада Российской империи.

Напомним, 19 июля сообщалось, что глава МИ-6 рассказал, как Кремль "подавил" мятеж Пригожина. В британской разведке отмечают, что единственная причина, по которой Путин пошел на сделку — сохранение власти.