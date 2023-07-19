"Намагався врятувати свою шкуру": глава МІ-6 розповів, як Кремль "придушив" заколот Пригожина

На думку глави британської служби зовнішньої розвідки Річарда Мура, Путін пішов на угоду з "вагнерівцями", щоб утримати владу. При цьому на президента РФ явно чинять внутрішній тиск.

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У президента РФ Володимира Путіна не було іншого вибору, окрім як домовитися з лідером ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, щоб зупинити невдале повстання минулого місяця. Таку думку озвучив глава британської МІ-6 Річард Мур в інтерв'ю СNN.

"Він дійсно не чинив опору Пригожину, він уклав угоду, щоб врятувати свою шкуру, використовуючи добрі послуги лідера Білорусі", — заявив глава британської служби зовнішньої розвідки.

За словами Мура, якщо проаналізувати поведінку Путіна того дня, то Пригожин почав "як зрадник за сніданком", а "до вечері" його вже помилували та навіть запросили на чай.

Глава МІ-6 упевнений, що ватажок "вагнерівців" перебуває на волі після заколоту і "плаває навколо". На самого Путіна при цьому явно чиниться внутрішній тиск.

"У вас не буде групи найманців, які просуваються автомагістраллю в бік Москви і опинилися в межах 125 кілометрів, якщо ви не зовсім передбачили, що це мало статися. Тож я думаю, що він, імовірно, відчуває певний тиск", — додав Річард Мур.

Раніше росЗМІ повідомляли, що ПВК "Вагнер" припинила своє існування на території РФ. Рішення про ліквідацію підрозділу найманців Пригожина нібито ухвалив особисто Путін. Більшості "вагнерівців" запропонували перейти під командування глави Міноборони РФ Сергія Шойгу. Деякі бійці передислокувалися в Білорусь, але їх практично обеззброєно, оскільки більшу частину техніки здали міністерству оборони Росії, є й ті "досвідчені піхотинці", хто залишився вірним Пригожину.

Фокус писав 9 липня, що, на думку Володимира Зеленського, невдалий військовий заколот Пригожина в РФ став початком кінця путінського режиму. Він виявив слабкість чинної влади. І в доступному для огляду майбутньому в Росії готується нове повстання, яке підтримає велика кількість людей всередині країни.

Фокус також повідомляв 6 липня, що в Москві готуються до чергового заколоту і міських боїв, для чого проводять тренувальні навчання в разі можливих боїв у столиці.