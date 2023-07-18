ПВК "Вагнер" більше немає: найманці Пригожина переходять у підпорядкування Шойгу, — росЗМІ

За інформацією російських журналістів, рішення про ліквідацію "вагнерівців" ухвалив особисто Путін. А більшість найманців перейшли під керівництво міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Related video

ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина припинила своє існування. Про це в себе у Telegram-каналі повідомляє російський медіапроєкт "Можем объяснить" із посиланням на чотири джерела, близькі до адміністрації Путіна та ПВК.

За інформацією журналістів, рішення про ліквідацію "вагнерівців" ухвалив особисто президент РФ.

"Вагнера" в Росії не буде — таке рішення "Головного". У Молькіні їх теж не буде, там залишаться контрактники Міноборони та бійці інших ПВК", — заявив журналістам один зі співрозмовників, близьких до адміністрації Путіна.

Інше джерело росЗМІ підтвердило, що кілька тисяч бійців залишили військовий полігон "Молькіно" в Краснодарському краї, де розташовувалася основна база ПВК "Вагнер".

Зараз влада РФ нібито "ділить" спадщину Пригожина, пропонуючи найманцям укласти контракти з Міноборони Росії, і більшість погоджується.

За словами одного з найманців, який воює в підрозділі близько п'яти років, з Євгеном Пригожиним залишилися тільки "найдосвідченіші піхотинці", яких глава Міноборони РФ Сергій Шойгу не збирається брати під своє крило.

Також журналісти повідомляють, що набір у ПВК "Вагнер" в РФ припинено. Більшість телефонів компанії для вербування нових співробітників або недоступні, або звучить повідомлення "чекайте з'єднання з оператором", але за 5 хвилин його так і не відбувається.

Групи у VK, присвячені вербуванню, заблоковано "на вимогу Генпрокуратури". А бригадир "Вагнера" на прізвисько Баварець не доступний для зв'язку. Хоча раніше, за словами журналістів, він відповідав ледь не в будь-який час дня та ночі.

Кілька сотень бійців "Вагнера" перебувають у Білорусі, але вони практично обеззброєні, оскільки більшу частину техніки здали Міноборони РФ.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що табір найманців Євгена Пригожина в селі Молькіно в Краснодарському краї РФ припинив існування. Найманці перебираються на нове місце дислокації, назву якого не повідомляють.

Раніше росЗМІ повідомляли, що нібито, згідно з домовленістю глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з Олександром Лукашенком, частина "вагнерівців" перейде під керівництво ЗС РФ, уклавши контракти з Міноборони Росії. Інша частина перебереться в Білорусь. За інформацією ГУР Міноборони України на 18 липня, там уже перебувають приблизно 500-700 найманців Пригожина.

Фокус також писав про те, що, за інформацією росЗМІ, у Воронезькій області Російської Федерації виявили тіла двох найманців ПВК "Вагнер", які відмовилися брати участь у невдалому заколоті Пригожина.