В Украине приняли на вооружение новые бронежилеты и шлемы: что известно

По словам заместителя министра обороны Дениса Шарапова, образцы индивидуальной защиты довольно быстро приняли на вооружение, потому что на войне время влияет на жизнь защитников и защитниц.

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Министерство обороны Украины поставило на обеспечение новые модели бронежилетов и шлемов для украинских военных. Об этом 13 июня сообщил заместитель министра обороны Денис Шарапов.

На обеспеченные военных поставили четыре модели бронежилетов и четыре модели баллистических шлемов — 2 полноразмерных, а остальные две с высокой обрезкой. Генштаб и Минобороны, по словам Шарапова, проработали изменения в военные стандарты, а также разработали новую нормативно-техническую документацию.

По словам заместителя Минобороны, специалисты провели в воинских частях разные исследования и испытания. После согласования всех бюрократических процедур модели индивидуальной защиты поставили на обеспечение.

"На войне ценно время, и чем качественнее образцы экипировки и более короткие процедуры, тем больше шансов на сохранение здоровья и жизни наших защитников и защитниц", — заявил Шарапов.

Следовательно, новые образцы бронежилетов и шлемов довольно быстро приняли на вооружение. В настоящее время их закупают в соответствии с разработанной технической документацией. Объявление о закупке разместили в системе prozorro. По словам Шарапова, Минобороны заинтересованы в расширении круга производителей и снабженческих шлемов и бронежилетов для бойцов.

Кроме этого, в Минобороны работают над тем, чтобы принять на вооружение женские бронежилеты, учитывающие анатомические особенности, а также облегченных бронежилеты и с положительной плавучестью.

Напомним, 13 мая в МВД Украины заявили, что бронежилеты спасли жизнь правоохранителям, попавшим под обстрел кафиров в Бахмуте.

14 апреля в ВСУ показали шлем украинского военного, который остановил вражеский шар, спас ему жизнь.