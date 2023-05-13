"Спас бронежилет": полицейские получили ранения во время обстрела в Бахмуте (фото)

По данным пресс-службы МВД, в ходе артобстрела пострадали правоохранители, которые несут службу в Бахмутском районе. А средство индивидуальной защиты спасло жизнь украинских защитников.

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В результате артиллерийского обстрела в Бахмуте ранения получили три украинских полицейских. Средства индивидуальной защиты спасли жизнь бойцам ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Telegram-канале.

"На фото бронежилет, спасший жизнь. Так выглядит сегодня Стойкость и Смелость всех защитников Украины, в том числе правоохранителей, которые исполняют свои служебные обязанности с честью. Так выполняется работа — ради безопасности и мира", — говорится в публикации.

Украинские защитники попали под обстрел Украинские защитники попали под обстрел Украинские защитники попали под обстрел Украинские защитники попали под обстрел

Напомним, что из ближайшего к Бахмуту населенного пункта эвакуировали последнего ребенка, который там оставался. По данным правоохранителей, до этого из-за беспрерывных обстрелов помочь семье было невозможно.

Девятилетний Матвей рассказал, что пришлось беспрерывно находиться в укрытии из-за того, что дом разрушили.

Также сообщалось, что руководитель военизированного формирования ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что силы Украины в скором времени возьму Бахмут в окружение.

Российские войска бежали к Берховскому водохранилищу. Если украинские защитники приблизятся к этому району, до Бахмута останется полкилометра. Предводитель наемников призывает российское Минобороны строить новые оборонительные рубежи.

Ранее стало известно, что, по оценкам президента Чехии Петра Павела, вероятность успеха контрнаступления Украины высока, но контрнаступательная операция ВСУ будет сопряжена со значительными потерями при грамотных действиях сил РФ в обороне.