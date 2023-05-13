"Спас бронежилет": поліцейські зазнали поранень під час обстрілу в Бахмуті (фото)

За даними прес-служби МВС, під час артобстрілу постраждали правоохоронці, які несуть службу у Бахмутському районі. А врятував життя українських захисників.

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Внаслідок артилерійського обстрілу в Бахмуті поранення отримали троє українських поліцейських. Кошти індивідуального захисту врятували життя бійцям ЗСУ. Про це повідомила пресслужба МВС України у Telegram-каналі.

"На фото бронежилет, який врятував життя. Так виглядає сьогодні Стійкість і Сміливість усіх захисників України, у тому числі правоохоронців, які виконують свої службові обов'язки з честю. Так виконується робота заради безпеки та миру", — йдеться у публікації.

Українські захисники потрапили під обстріл Українські захисники потрапили під обстріл Українські захисники потрапили під обстріл Українські захисники потрапили під обстріл

Нагадаємо, що з найближчого до Бахмута населеного пункту евакуювали останню дитину, яка там залишалася. За даними правоохоронців, до цього через безперервні обстріли допомогти сім'ї було неможливо. Дев'ятирічний Матвій розповів, що довелося безперервно перебувати в укритті через те, що будинок зруйнували.

Також повідомлялося, що керівник воєнізованого формування ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що сили України незабаром візьму Бахмут в оточення.

Російські війська бігли до Берхівського водосховища. Якщо українські захисники наблизяться до цього району, то до Бахмуту залишиться пів кілометра. Керівник найманців закликає російське Міноборони будувати нові оборонні рубежі.

Раніше стало відомо, що, за оцінками президента Чехії Петра Павела, ймовірність успіху контрнаступу України висока, але контрнаступальна операція ЗСУ буде пов'язана зі значними втратами з урахуванням грамотних діях сил РФ в обороні.