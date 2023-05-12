Жили в подвале: из ближайшего к Бахмуту поселка эвакуировали последнего ребенка (видео)

По информации правоохранительных органов, ранее помочь семье было невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны РФ. 9-летний Матвей поделился, что они были вынуждены постоянно находиться в укрытии, так как их дом разрушен.

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Из прифронтового поселка Хромово, который находится недалеко от Бахмута, вывезли последнюю семью с ребенком. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины 12 мая.

По информации правоохранительных органов, добраться к дому семьи раньше было практически невозможно из-за постоянных обстрелов и близости фронта. Как только такая возможность появилась — была спланирована спецоперация по спасению ребенка.

Рискуя своей жизнью, эвакуационные экипажи начали вывозить 9-летнего Матвея с родителями и еще шестерых местных жителей с прифронтового поселка возле Бахмута в Донецкой области.

"Полицейский экипаж "Белый Ангел" вместе с бойцами ВСУ продолжает совершать спасательные рейсы и под обстрелами эвакуирует людей. Спецоперация проходила ночью. Военные на спецтранспорте забирали людей из подвалов и в оговоренной локации передавали полицейским, которые вывозили их в безопасное место. Эвакуировать удалось 8 взрослых и ребенка. Все спасенные находятся в безопасном месте. Они рассказали, что их дома разрушены, коммуникации в поселке отсутствуют", — говорится в сообщении.

Дом Матвея также был разрушен и он вместе с родителями был вынужден жить в подвале. В редкие минуты тишины ему все же удавалось выходить на улицу для того, чтобы подышать свежим воздухом, однако это длилось недолго.

С собой семья забрала и домашних питомцев — кошку Соньку с тремя котятами. Благодаря действиям украинских спецслужб в поселке Хромово не осталось ни одного ребенка.

Сколько всего в Хромово остается местных жителей — неизвестно.

Напомним, 12 мая владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ скоро окружат Бахмут. Поэтому он призвал российское Министерство обороны перестать врать и начать выстраивать новые линии обороны.

Также 12 мая в ВСУ рассказали о прорывах позиций ВС РФ под Бахмутом. По словам командира подразделения Terra Николая Волохова, оккупанты идут в ближний бой, чтобы украинские защитники не использовали большие калибры.