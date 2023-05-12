"Отправляем на концерт Кобзона": в ВСУ рассказали о прорывах позиций ВС РФ под Бахмутом (видео)

Оккупанты подтянули резервы на Бахмутском направлении, включая экзотическую технику — системы ТОС-1А "Солнцепек". По словам командира подразделения Terra Николая Волохова, ВС РФ идут в ближний бой, чтобы ВСУ не использовали большие калибры.

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Вооруженные силы России подтягивают резервы под Бахмут в местах, которые успешно прорвали украинские военные. Маневры оккупантов видны как на ладони, сказал в эфире телеканала "Киев" 11 мая командир украинского подразделения Terra Николай (Абдула) Волохов.

"Много российских солдат — регулярные войска, контрактники, "вагнеровцы" уже передеслоцировались на концерт Кобзона. По крайней мере на том направлении, где мы наступали. В местах прорыва они подтянули резервы, мы их видим", — рассказал командир.

Волохов рассказывает о российских резервах под Бахмутом с 1-й минуты

Украинские военные, по словам Волохова, видели, как россияне подтянули образцы экзотической техники — системы ТОС-1А "Солнцепек".

"Это одно из их якобы супероружия, но им очень сложно куда-либо попасть", — добавил он.

"Солнцепек" разрушает здания и сооружения объемным взрывом Фото: Комсомольская правда

Волохов считает, что глава ЧВК "Вагнер" намеренно перекладывает ответственность за провалы в Бахмуте на руководство ВС РФ и поэтому постоянно жалуется на недостаток боеприпасов.

"Такие же самые проблемы с боеприпасами есть у нас. Они были всегда, во всех армий мира, которые воевали. Боеприпасы им подвозят с тыловых позиций в РФ", — объяснил командир.

Армия России, как указал военный, использует на Бахмутском направлении весь арсенал вооружения.

"Авиация, артиллерия. Бои все же пехотные из-за специфики рельефа и ситуации. Вылет авиатехники очень рискованный — ВСУ точными боеприпасами их уничтожают. Пехота пытается вступить в ближний бой, чтобы мы не могли использовать большие калибры", — объяснил командир подразделения.

В первое время тактика "пехотных волн работала на ВС РФ ценой больших потерь, но ВСУ к ней приспособились — останавливают врага артиллерией на подходах и запускают беспилотники, заключил Волохов.

Напомним, что украинская армия на днях возле Бахмута уничтожила российский танк дроном Mavic, который четко скорректировал огонь артиллерии.

Подразделения 72-ой бригады ВС РФ, по словам главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, бежали и оставили участок фронта шириной 2 км и глубиной 500 метров.

Пригожин 11 мая решил пригласить в Бахмут главу Минобороны России Сергея Шойгу.