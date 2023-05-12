Пригожин пригласил Шойгу лично посетить Бахмут (фото)

"Повар Путина" признал, что украинские военные успешно атаковали его наемников и регулярные войска РФ на флангах. Поэтому, по словам Пригожина, министр обороны России должен лично приехать на фронт.

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Основатель группы наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу лично приехать в Бахмут, за который уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. Текст письма главе профильного министерства был опубликован в телеграм-канале пресс-службы Евгения Пригожина в четверг, 11 мая.

"Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также Ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу Вас прибыть на территорию населенного пункта Бахмут", — написал Пригожин.

В этом письме основатель ЧВК "Вагнер" также пытался убедить Сергея Шойгу в том, что именно его наемники контролирую 95% города.

Однако уже в следующем предложении Пригожин был вынужден признать, что на флангах ЧВК "Вагнер", где находятся подразделения ВС РФ, украинские военные предприняли ряд успешных контратак.

"Заранее благодарен, рассчитываю на Ваше согласие", — закончил свое письмо к министру оборони РФ Евгений Пригожин.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал письмо министру оборони России Сергею Шойгу

Напомним, аналитики из Института изучения войны считают, что Евгений Пригожин начал терять поддержку Кремля. Критика "повара Путина" в адрес президента РФ, а также напряженность в его деловых отношениях с "личным банкиром Путина" Юрием Ковальчуком в скором времени обернется для создателя ЧВК "Вагнер" как минимум травлей со стороны российских пропагандистов.

Кроме того 10 мая в украинской разведке объяснили публичные разборки Шойгу, Пригожина и Герасимова. По словам представителя разведки Андрея Юсова, в РФ уже начали понимать, что поражение близко. Об этом свидетельствуют разногласия между военным руководством Кремля и главой ЧВК "Вагнер", которые выносят на публику.