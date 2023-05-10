"Кто будет виноват": в ГУР объяснили публичные разборки Шойгу, Пригожина и Герасимова

По словам представителя разведки Андрея Юсова, в РФ уже начали понимать, что поражение близко. Об этом свидетельствуют разногласия между военным руководством Кремля и главой ЧВК "Вагнер", которые выносят на публику.

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Российская политическая и военная "элита" начала определять между собой, кто же понесет ответственность в будущем за поражение в Украине. Об этом 10 мая в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, разногласия между главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, а также главой ПВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, которые выносятся на публичное обсуждение, играет против них самих.

Это свидетельствует о том, что они начали определять между собой, кто в результате будет виновным в поражении на войне в Украине.

"О демократическом будущем ни он (Евгений Пригожин, – ред.), ни другие лица там не думают, но о собственном будущем точно думают. Особенно будущее после Путина и после геополитического неизбежного поражения России в позорной войне против Украины. А это значит, что виновных нужно определять заранее, и желательно не оказаться в числе тех же виновных. Вот сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин между собой определяют, а кто тогда будет виноват", — говорится в сообщении.

Еще 6 мая аналитики из американского Института изучения войны отмечали, что Евгений Пригожин и лидер Чечни Рамзан Кадыров хотят создать все условия для того, чтобы обвинить российское Министерство обороны в неудачах в районе Бахмута Донецкой области. Это может являться одной из частей их плана.

Напомним, 10 мая в ГУР рассказали, зачем Путин пригласил на военный парад лидеров других стран. Представитель разведки Андрей Юсов убежден, что в такой способ иностранные гости обеспечили российского президента живым щитом.