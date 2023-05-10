"Хто буде винен": у ГУР пояснили публічні розбірки Шойгу, Пригожина та Герасимова

За словами представника розвідки Андрія Юсова, у РФ вже почали розуміти, що поразка близько. Про це свідчать суперечки між військовим керівництвом Кремля та головою ПВК "Вагнер", які виносять на публіку.

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Російська політична та військова "еліта" почала визначати між собою, хто ж понесе відповідальність у майбутньому за поразку в Україні. Про це сьогодні, 10 травня, в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, суперечки між головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу, начальником Генерального штабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим, а також головою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, які виносяться на публічне обговорення, грає проти них самих.

Це свідчить про те, що вони почали визначати між собою, хто в результаті буде винним у поразці на війні в Україні.

"Про демократичне майбутнє ні він (Євген Пригожин, – ред.), ні інші особи там не думають, але про власне майбутнє точно думають. Особливо майбутнє після Путіна і після геополітичної неминучої поразки Росії у ганебній війні проти України. А це означає, що винних потрібно визначати заздалегідь, і бажано не опинитися в числі тих самих винних. Ось зараз Шойгу, Герасимов та Пригожин між собою визначають, а хто тоді буде винен", — йдеться у повідомленні.

Ще 6 травня аналітики з американського Інституту вивчення війни зазначали, що Євген Пригожин та лідер Чечні Рамзан Кадиров хочуть створити всі умови для того, щоб звинуватити російське Міністерство оборони у невдачах у районі Бахмуту Донецької області. Це може бути однією з частин їхнього плану.

Нагадаємо, 10 травня у ГУР розповіли, навіщо Путін запросив на військовий парад лідерів інших країн. Представник розвідки Андрій Юсов переконаний, що таким способом іноземні гості забезпечили російського президента живим щитом.