Живий щит: у ГУР розповіли, навіщо Путін запросив на військовий парад лідерів інших країн

На думку представника розвідки Юсова, акцію "Безсмертний полк" скасували через побоювання, що росіяни масово виходитимуть на вулицю не з портретами ветеранів, а з портретами солдатів, які загинули в Україні.

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Запрошення на військовий парад до Москви лідерів низки країн було нічим іншим, ніж бажанням забезпечити лідера Кремля Володимира Путіна живим щитом. Таку думку 10 травня висловив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За словами Юсова, якби Україна поставила собі за мету зробити щось у Москві, то всі б це помітили. Однак він наголосив, що пропагандистські та громадські заходи не є метою нашої країни, Україну цікавлять лише військові об'єкти країни-агресорки.

Представник ГУР зазначив, що 9 травня весь світ міг побачити "парад перемоги" без перемоги, оскільки російське керівництво не змогло досягти жодної з цілей, які раніше озвучувало. Особливо неприємним для Росії стало те, що окупанти не змогли взяти під контроль Бахмут до 9 травня, проте звинувачувати в цьому віддали перевагу "зловісній Україні".

"Взагалі, головна небезпека вчора для жителів Росії виходила власне від їхнього ж режиму... Ворог завжди готує кілька сценаріїв для реалізації і один сценарій був, у тому числі, провокації проти власного населення", — розповів Юсов.

Також він зазначив, що парад 9 травня все ж таки пішов не зовсім за планом, наприклад тому що акцію "Безсмертний полк" змушені були скасувати через страх, що люди масово виходитимуть на вулицю не з портретами ветеранів, а з портретами солдатів, які загинули у війні з Україною.

"Крім того, живим щитом вони забезпечили Червону площу та російський істеблішмент у вигляді кількох залежних від Кремля президентів, які не змогли відмовити. Тому сценарій обрали інший", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, 9 травня в Москві проходив військовий парад на честь 9 травня. На Червоній площі до президента РФ Володимира Путіна приєдналися лідери Білорусі, Вірменії, Киргизстану, Туркменістану, Узбекистану та Казахстану.

Того ж дня секретар РНБО Олексій Данилов оцінив військовий парад у Москві, як парад боягузтва та страху.