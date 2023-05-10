Живой щит: в ГУР рассказали, зачем Путин пригласил на военный парад лидеров других стран

По мнению представителя разведки Юсова, акцию "Бессмертный полк" отменили из-за боязни, что россияне массово будут выходить на улицу не с портретами ветеранов, а с портретами солдат, погибших в Украине.

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Приглашение на военный парад в Москву лидеров ряда стран было не чем иным, чем желанием обеспечить лидера Кремля Владимира Путина живым щитом. Такую мысль 10 мая высказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По словам Юсова, если бы Украина поставила перед собой цель сделать что-то в Москве, то все бы это заметили. Однако он подчеркнул, что пропагандистские и общественные мероприятия не являются целью нашей страны, Украину интересуют только военные объекты страны-агрессора.

Представитель ГУР отметил, что 9 мая весь мир мог увидеть "парад победы" без победы, поскольку российское руководство не смогло достичь ни одной из целей, которые озвучивало ранее. Особенно неприятным для России стало то, что оккупанты не смогли взять под контроль Бахмут до 9 мая, однако винить в этом предпочли "зловещую Украину".

"Вообще главная опасность вчера для жителей России исходила собственно от их же режима… Враг всегда готовит несколько сценариев для реализации и один сценарий был, в том числе, провокации против собственного населения", — рассказал Юсов.

Также он отметил, что парад 9 мая все же пошел не совсем по плану, как как акцию "Бессмертный полк" вынуждены были отменить из-за страха, что люди массово будут выходить на улицу не с портретами ветеранов, а с портретами солдат, погибших в Украине.

"Кроме того, живым щитом они обеспечили Красную площадь и российский истеблишмент в виде нескольких зависимых президентов, которые не смогли отказать. Поэтому сценарий выбрали другой", — подытожил Юсов.

Напомним, 9 мая в Москве проходил военный парад в честь 9 мая. На Красной площади к президенту РФ Владимиру путину присоединились лидеры Беларуси, Армении, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.

В тот же день секретарь СНБО Алексей Данилов оценил военный парад в Москве, как парад трусости и страха.