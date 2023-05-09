В Москве начался парад в честь 9 мая: кто приехал к Путину (видео)

На торжественное мероприятие глава Кремля прибыл в сопровождении лидеров постсоветских республик.

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В столице России Москве начался парад в честь 9 мая. Как сообщает Фокус, на Красную площадь прибыли лидеры Беларуси, Армении, Кыргызстана, Туркменистана и Казахстана.

В начале парада президент России Владимир Путин поприветствовал ветеранов Второй мировой войны в сопровождении лидеров республик, которые прибыли на Красную площадь.

Кто приехал к Путину на 9 мая

Как видно на трансляции парада, по приглашению российской стороны прибыли следующие лидеры республик:

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана;

Никол Пашинян, премьер-министр Армении;

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана;

Сердар Бердимухамедов, президент Туркменистана;

Садир Жапаров, президент Кыргызстана;

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси.

Напомним, 9 мая в Генштабе ВСУ предупредили о том, что Россия может готовить провокации против своего населения во время парадов. По данным командования, российское "победобесие" требует новых жертв и преступлений, чтобы склонить население на сторону российской агрессии.

Днем ранее, 8 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что, отражение воздушной атаки РФ в ночь на 8 мая придало уверенности как военным, так и украинцам. Защитники готовятся к различным сценариям развития событий на 9 мая.