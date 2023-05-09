В Москве начался парад в честь 9 мая: кто приехал к Путину (видео)
На торжественное мероприятие глава Кремля прибыл в сопровождении лидеров постсоветских республик.
В столице России Москве начался парад в честь 9 мая. Как сообщает Фокус, на Красную площадь прибыли лидеры Беларуси, Армении, Кыргызстана, Туркменистана и Казахстана.
В начале парада президент России Владимир Путин поприветствовал ветеранов Второй мировой войны в сопровождении лидеров республик, которые прибыли на Красную площадь.
Кто приехал к Путину на 9 мая
Как видно на трансляции парада, по приглашению российской стороны прибыли следующие лидеры республик:
- Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана;
- Никол Пашинян, премьер-министр Армении;
- Эмомали Рахмон, президент Таджикистана;
- Сердар Бердимухамедов, президент Туркменистана;
- Садир Жапаров, президент Кыргызстана;
- Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси.
Напомним, 9 мая в Генштабе ВСУ предупредили о том, что Россия может готовить провокации против своего населения во время парадов. По данным командования, российское "победобесие" требует новых жертв и преступлений, чтобы склонить население на сторону российской агрессии.
Днем ранее, 8 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что, отражение воздушной атаки РФ в ночь на 8 мая придало уверенности как военным, так и украинцам. Защитники готовятся к различным сценариям развития событий на 9 мая.