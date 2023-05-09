"Достойно книги рекордів Гіннеса": Данилов висміяв парад на 9 травня в Москві

Секретар РНБО України зазначив, що організована подія є парадом боягузтво та страху.

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У Москві 9 травня відбувся традиційний військовий парад, присвячений святкуванню Дня Перемоги. Він став найкоротшим за останні 80 років. Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данилов.

"Росія подала заявку до "Книги рекордів Гіннеса" про найкоротший військовий парад. Захід "перемоги" на "Червоній площі" на Москві тривав приблизно 40 хвилин і став найкоротшим з 1941 року", — написав він.

Данилов зазначив, що організована подія є парадом боягузтва і страху.

"Страх — головна причина, яка змусила кремлівську зграю якнайшвидше бігти назад у бункерну нору. Страх — це довічний український подарунок Путіну та його угрупованню", — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов 9 травня описав ідеальний парад для Путіна. Він має зустрічати мертвих загарбників, які безславно загинули в Україні.

9 травня голова експертної групи із внутрішніх комунікацій Міноборони України Василь Павлов помітив на параді в Москві танк Т-34, який привезли з Лаосу.

Повітряну частину параду у Москві довелося скасувати. Червоною площею проїхав лише один музейний танк часів Другої світової Т-34, сучасні БМП та кілька комплексів "Іскандер", здатних нести тактичну ядерну зброю.

Окрім старого танка росіяни показали шість зенітних ракетних комплексів С-400.