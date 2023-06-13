В Україні прийняли на озброєння нові бронежилети та шоломи: що відомо

За словами заступника міністра оборони Дениса Шарапова, зразки індивідуального захисту доволі швидко прийняли на озброєння, бо на війні час впливає на життя захисників та захисниць.

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Міністерство оборони України поставило на забезпечення нові моделі бронежилетів та шоломів для українських військових. Про це 13 червня повідомив заступник міністра оборони Денис Шарапов.

На забезпечені військових поставили чотири моделі бронежилетів та 4 моделі балістичних шоломів — 2 повнорозмірних, а інші два з високою обрізкою. Генштаб та Міноборони, за словами Шарапова, опрацювали зміни до військових стандартів, а також розробили нову нормативно-технічну документацію.

За словами заступника Міноборони, фахівці провели у військових частинах різні дослідження та випробування. Після узгодження всіх бюрократичних процедур моделі індивідуального захисту поставили на забезпечення.

"На війні цінним є час, і чим якісніші зразки екіпірування та коротші процедури, тим більше шансів на збереження здоровʼя і життя наших захисників та захисниць", — заявив Шарапов.

Відтак нові зразки бронежилетів та шоломів доволі швидко прийняли на озброєння. Нині їх закуповують відповідно до розробленої технічної документації. Зазначається, що оголошення про закупівлю розмістили в системі prozorro. За словами Шарапова, Міноборони зацікавлено в розширені кола виробників і постачальних шоломів та бронежилетів для бійців.

Окрім цього в Міноборони працюють над тим, щоб прийняти на озброєння жіночі бронежилети, які враховують анатомічні особливості, а також полегшених бронежилетів та з позитивною плавучістю.

Нагадаємо, 13 травня у МВС України заявили, що бронежилети врятували життя правоохоронцям, які потрапили під обстріл окупантів в Бахмуті.

14 квітня в ЗСУ показали шолом українського військового, який зупинив ворожу кулю, врятувавши йому життя.