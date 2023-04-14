"Щасливчик": куля застрягла у шоломі українського захисника і врятувала йому життя (відео)

Прикордонник з позивним "Катер" із Рахова, що на Закарпатті, розповів, що його життя в бою врятував кевлар.

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У шолом українського захисника у Бахмуті влучила куля. Захисне спорядження врятувало українця від загибелі. Відео опублікували у Telegram "Карпатська Січ".

У кадрі бійці обговорювали порятунок побратима. Виявилося, що куля застрягла у кевларі.

"Дістанеш та зробиш собі на шию медальйон", – зазначив один із захисників до щасливчика.

Захисник, який носив шолом, родом із Рахова. Закарпатець служить у прикордонних військах. У повідомлені йдеться про те, що земляки зустрілися випадково. Інший боєць виявився уродженцем Ужгорода, а ще один – з Івано-Франківська.

"Ціна свободи України", – додав один із військових.

У дописі також сказано, що основний тягар війни лежить на спинах звичайних чоловіків, які не мають крутого спорядження, не перебувають в ідеальній фізичній формі.

Сили спеціальних операцій ЗС України 6 квітня показали бої за Бахмут. Як зазначили представники військового формування, можливість була продемонструвати тільки окремі карди, адже решта епізодів роботи не призначена для публіки. На відео можна побачити лише певну частину роботи українських бійців у самому місті, яку можна показати на загал.

Прикордонники 14 квітня відбили штурм "вагнерівців" на території Бахмута. Російські окупанти напередодні штурмом активно використовували артилерію. Все це росіяни вчиняють для знищення цивільної інфраструктури та житлової забудови, аби їм легше було дістатися до позицій Сил оборони України. Внаслідок бойових дій "вагнерівці" втратили вбитими та пораненими 11 осіб.

У 3-й ОШБр ЗСУ 10 квітня показали, який вигляд мають вуличні бої в Бахмуті. Українські захисники продемонстрували, що відбувається у фронтовому місті Донецької області, за яке ведуться запеклі битви. У повідомленні до відео було зазначено, що населений пункт знищений, а бої тривають на його околицях. Російські війська не припиняють спроб захопити Бахмут, але це їм не вдається. Українські захисники успішно відбивають наступ.