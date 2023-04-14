"Перетворили на купку попелу": прикордонники відбили штурм "вагнерівців" у Бахмуті (фото)

Російські окупанти перед штурмом активно використовували артилерію для знищення житлової забудови, аби їм легше було дістатися до позицій Сил оборони України. В результаті боєзіткнення "вагнерівці" втратили вбитими та пораненими 11 осіб.

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У місті Бахмут на Донеччині група "вагнерівців" пішла на штурм позицій українських прикордонників. Втім, він закінчився для окупантів невесело. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Зазначається, що найманці ПВК "Вагнер" штурмом збиралися подолати бойовий рубіж прикордонників. Перед цим вони використали артилерію і зруйнували низку споруд у кварталі, де перебували оборонці кордонів, "розчистивши" собі шлях до їхніх позицій.

"Зазіхання на Фортецю перетворило "вагнерівців" на купку попелу. Вони зазнали від наших захисників вогневого ураження, відступивши з поля бою з "успіхами": 5 вбитих і 6 поранених", — повідомляють прикордонники.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби російські окупанти продовжували вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зокрема що тривають важкі бої за місто Бахмут.

ЗС РФ провели атаки в районах Богданівки та Предтечиного, але успіху не мали.

Нагадаємо, що 6 прикордонників Луганського загону протягом 3 годин утримували позиції та відбивали атаки противника. Після того, як виникла небезпека повного оточення на допомогу бійцям, була направлена група вогневої підтримки. Наступ окупантів вдалося зупинити, а тих, хто отримав поранення, евакуювали в безпечну зону.

Також група українських прикордонників потрапила в оточення у Бахмуті і з боєм виходила з нього. Українські захисники змушені були діяти імпульсивно й ухвалювати нестандартні рішення, завдяки чому їм вдалося вирватися з ворожого оточення.