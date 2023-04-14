"Превратили в кучу пепла": пограничники отбили штурм "вагнеровцев" в Бахмуте (фото)

Российские оккупанты перед штурмом активно использовали артиллерию для уничтожения жилой застройки, чтобы им легче было добраться до позиций Сил обороны Украины. В результате боестолкновения "вагнеровцы" потеряли убитыми и ранеными 11 человек.

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В городе Бахмут Донецкой области группа "вагнеровцев" пошла на штурм позиций украинских пограничников. Впрочем, он закончился для оккупантов невесело. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что наемники ЧВК "Вагнер" штурмом собирались одолеть боевой рубеж пограничников. Перед этим они использовали артиллерию и разрушили ряд построек в квартале, где находились защитники границ, "расчистив" себе путь к их позициям.

"Посягательство на Крепость превратило "вагнеровцев" в кучу пепла. Они получили от наших защитников огневого поражения, отступив с поля боя с "успехами": 5 убитых и 6 раненых", — сообщают пограничники.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки российские кафиры продолжали вести наступательные действия на Бахмутском направлении, в том числе продолжающиеся тяжелые бои за город Бахмут.

ВС РФ провели атаки в районах Богдановки и Предтечино, но успеха не имели.

Напомним, что 6 пограничников Луганского отряда в течение 3 часов удерживали позиции и отражали атаки противника. После того как возникла опасность полного окружения в помощь бойцам, была направлена группа огневой поддержки. Наступление оккупантов удалось остановить, а получивших ранения эвакуировали в безопасную зону.

Также группа украинских пограничников попала в оцепление в Бахмуте и с боем выходила из него. Украинские защитники вынуждены были действовать импульсивно и принимать нестандартные решения, благодаря чему им удалось вырваться из вражеской обстановки.