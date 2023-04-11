Три часа адского боя: шесть пограничников отбили наступление оккупантов в Бахмуте (видео)

В ГПСУ рассказали, что украинские защитники умело применяли гранатометы и стрелковое оружие. При этом была и опасность полного окружения группы бойцов.

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Представители Государственной пограничной службы Украины рассказали о трехчасовом противостоянии защитников Бахмута превосходящим силам противника в условиях риска полного окружения. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Шесть пограничников Луганского отряда в течение трех часов удерживали позиции и отражали атаки противника", — говорится в публикации.

После того, как возникла опасность полного окружения на помощь бойцам была направлена группа огневой поддержки.

Защитники Бахмута

Сообщается, что наступление оккупантов удалось остановить за счет умелого использования гранатометов и стрелкового оружия. Получивших ранение эвакуировали в безопасную зону.

Напомним, что, по оценкам британского военного аналитика Майкла Кларка, в ближайшие дни Украина может потерять важную дорогу в Бахмуте. Битва за Бахмут, продолжавшаяся 10 месяцев, близится к развязке. "Дорога жизни" — единственная возможность защитникам города получать снабжение, может перейти под контроль оккупантов в считанные дни, считает Кларк.

Ранее стало известно, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российским силам удалось захватить приближенные к Бахмуту населенные пункты, и что бойцы ВСУ якобы передвигаются, используя подземные тоннели.