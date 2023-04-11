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Военный Фокус Российско-украинская война

Три часа адского боя: шесть пограничников отбили наступление оккупантов в Бахмуте (видео)

Боец погранслужбы в Бахмуте
Фото: Скрин видео | Боец погранслужбы в Бахмуте

В ГПСУ рассказали, что украинские защитники умело применяли гранатометы и стрелковое оружие. При этом была и опасность полного окружения группы бойцов.

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Представители Государственной пограничной службы Украины рассказали о трехчасовом противостоянии защитников Бахмута превосходящим силам противника в условиях риска полного окружения. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Шесть пограничников Луганского отряда в течение трех часов удерживали позиции и отражали атаки противника", — говорится в публикации.

После того, как возникла опасность полного окружения на помощь бойцам была направлена группа огневой поддержки.

Защитники Бахмута Fullscreen
Защитники Бахмута

Сообщается, что наступление оккупантов удалось остановить за счет умелого использования гранатометов и стрелкового оружия. Получивших ранение эвакуировали в безопасную зону.

Напомним, что, по оценкам британского военного аналитика Майкла Кларка, в ближайшие дни Украина может потерять важную дорогу в Бахмуте. Битва за Бахмут, продолжавшаяся 10 месяцев, близится к развязке. "Дорога жизни" — единственная возможность защитникам города получать снабжение, может перейти под контроль оккупантов в считанные дни, считает Кларк.

Ранее стало известно, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российским силам удалось захватить приближенные к Бахмуту населенные пункты, и что бойцы ВСУ якобы передвигаются, используя подземные тоннели.