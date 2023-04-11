"3D-война продолжается": ЧВК "Вагнер" контролирует 80% Бахмута, — Евгений Пригожин

По словам владельца военной компании, российским силам удалось захватить приближенные к городу населенные пункты, а ВСУ якобы передвигаются при помощи тоннелей под многоэтажными домами.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что более 80% территории города Бахмут на Донбассе находится под контролем Российской Федерации. Об этом он рассказал в ролике, который опубликован в Telegram-канале российского военного корреспондента Александра Симонова 11 апреля.

По его словам, большая часть города, а именно 80%, на сегодняшний день находится под контролем российских сил и на ряде участков поблизости им удалось закрыть фланги.

В частности, Евгений Пригожин отметил, что Зализнянское, Сакко и Ванцетти, Николаевка и другие населенные пункты на Донецком направлении теперь в зоне ответственности Минобороны РФ, что якобы позволило бойцам ЧВК "Вагнер" сосредоточить свои силы в районе Бахмута.

"Осталась часть жилых районов многоэтажных, где сделаны укрепрайоны. Под этими многоэтажными домами находятся тоннели, как я и говорил до этого — 3D-война продолжается", — завил владелец ЧВК "Вагнер" рассказывая об участках, которые находятся под контролем ВСУ.

Битва за Бахмут: что говорит украинская сторона

В сводке Генштаба ВСУ за 11 апреля отмечается, что противник продолжает вести активные наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях даже несмотря на значительные потери как в живой силе, так и в технике. За прошедшие сутки украинским защитникам удалось отбить 52 атаки россиян.

"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются", — говорится в сообщении.

Также о ситуации в городе на Донбассе высказался и боец ВСУ с позывным "Киевлянин". По его словам, сейчас российские оккупанты начали под фундамент разрушать застройки, дабы лишить ВСУ возможности вести боевые действия в фронтовом городе. В основном, атаки противника неудачные, но при этом за последние дни количество атак выросло.

Напомним, 10 апреля замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ВС РФ пытаются наступать на всех четырех направлениях. Противник ведет прицельный огонь по дорогам, которыми пытаются покинуть город жители Бахмута.