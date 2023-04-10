"Эпицентр на востоке": ВС РФ пытаются наступать на всех четырех направлениях, — Маляр (видео)

Замминистра обороны отметила, что противник ведет прицельный огонь по дорогам, которыми пытаются покинуть город жители Бахмута.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала общую обстановку на фронтах и в частности сообщила о ситуации вокруг Бахмута. По ее словам, российские войска пытаются наступать на всех четырех главных направлениях, но эпицентр боевых действий находится на востоке. Об этом она рассказала 10 апреля в эфире телемарафона.

"Эпицентр боевых действий остается на востоке, и враг там наступает на нескольких направлениях — не только на Бахмутском. На четырех направлениях сейчас идет одновременно наступление. Это Марьинское, Лиманское, Авдеевское и Бахмутское", — сказала Маляр.

Замминистра обороны отметила, что практически на всех направлениях идут ожесточенные бои, и в особенности в районах Марьинки и Авдеевки. При этом на Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях противнику практически не удается достигнуть намеченных целей.

"Ожесточенные бои идут фактически везде. Особенно Марьинка и Авдеевка — там очень горячо. Также горячо, конечно же на Бахмутском направлении", — отметила Маляр.

Относительно ситуации вокруг Бахмута, то замминистра рассказала, что бои ведуться и в городе и на его подступах. И так как подразделения ЧВК "Вагнер" уже обескровлены, вражеское командование бросает в бой десантно-штурмовые отряды РФ и спецназовцев, активно нанося артиллерийские удары и применяя авиацию.

"Враг фактически применяет тактику выжженной земли. Они уничтожают абсолютно все. Нужно сказать, насколько зверски они это делают, что даже транспорт, который перемещается в сторону Бахмута, или из Бахмута, то они туда прицельно стреляют. Хотя люди, которые там остались, пытаются покинуть город", — рассказала Маляр.

Напомним, Командующий Сухопутными войсками и Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 10 апреля посетил участки фронта на Бахмутском направлении. Он отметил, что противник, нанося артиллерийские и авиаудары, перешел к тактике выжженной земли.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 9 апреля пояснил, почему в районе Бахмута появились подразделения десантных войск ВС РФ. По его словам — это вынужденная мера, поскольку "вагнеровцы" несут огромные потери и нуждаются в доукомплектации.