"Это не усиление": в ВСУ рассказали почему в Бахмуте появились десантники ВС РФ (видео)

ЧВК "Вагнер" несет очень большие потери, российское командование подтягивает в город дополнительные подразделения — десантников и мотострелков. Украинские бойцы описали ситуацию в Бахмуте словом "ад".

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Российское военное командование начало бросать в Бахмут Донецкой области десантников из-за огромных потерь в ЧВК "Вагнер". Об этом сказал в эфире телеканала "Мы – Украина" 9 апреля представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его оценке, появление десантников в Бахмуте – это не усиление. ЧВК "Вагнер" несет очень большие потери, командование ВС РФ вынуждено подтягивать дополнительные подразделения регулярной армии — десантников и мотострелков, чтобы пополнить группировку.

"Вагнеровцы" также понесли потери и были доукомплектованы мобилизованными россиянами. Потери у врага большие и системные — более 100 каждый день", – отметил он.

Череватый убежден, что ЧВК "Вагнер" — самая агрессивная российская военная группировка. Но сейчас она теряет наступательный потенциал в Бахмуте.

В начале полномасштабной войны, как сказал военный, РФ кинула все лучшие подразделения в Киевскую и Херсонскую области.

Украинское командование, по его словам, обеспечивает подвоз амуниции, продуктов и боеприпасов, а также вывозят раненых.

Боец-гранатометчик 5-го штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк (позывной Мамай) описал ситуацию в Бахмуте словом "ад".

Юрий Сиротюк подчеркивает, что вражеская артиллерия работает в Бахмуте постоянно

"Позавчера вообще было очень тяжело. Мы сейчас занимаем правый фланг обороны города. Вражеская артиллерия работает без перерыва — РСЗО, авиация. Ни о каком снарядном голоде [у ВС РФ] говорить не приходится. Близко подходят танки, подтянулись кадровые десантники со своим снаряжением", — объяснил военный.

Сиротюк отметил, что вражеские подразделения стреляют не так точно, как ВСУ — именно это и спасает жизни украинцев. Путь в Бахмут открыт, добавил он.

"Утром я был на юго-западных околицах города. Сейчас я возле церкви, спокойно выехали, идет обеспечение. Враг бьет артиллерией по трассам, опасность есть", — отметил Сиротюк.

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке 9 апреля сообщил, что российские оккупанты уже контролируют 75% Бахмута. ВСУ, по его информации, не удержали железнодорожные пути и новые жилые районы на северо-западе.

По оценкам заместителя командира танковой роты 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Александра Куртева на 7 апреля, ВСУ и оккупанты контролировали Бахмут в соотношении "50 на 50".

Череватый 6 апреля говорил о постоянном изменении боевой обстановки в Бахмуте из-за постоянных уличных боев.