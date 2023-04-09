"Це не посилення": в ЗСУ розповіли чому у Бахмуті з'явилися десантники ЗС РФ (відео)

ПВК "Вагнер" зазнає дуже великих втрат, російське командування підтягує до міста додаткові підрозділи — десантників та мотострільців. Українські бійці описали ситуацію в Бахмуті словом "пекло".

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Російське військове командування почало кидати в Бахмут Донецької області десантників через величезні втрати в ПВК "Вагнер". Про це сказав в ефірі телеканалу "Ми — Україна" 9 квітня представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його оцінкою, поява десантників у Бахмуті – це не посилення. У ПВК "Вагнер" дуже великі втрати, командування ЗС РФ вимушене підтягувати додаткові підрозділи регулярної армії — десантників та мотострільців, щоб поповнити угруповання.

Втрати ЗС РФ у Бахмуті, за словами Череватого, перевищують 100 осіб щодня

"Вагнерівці" також зазнали втрат і були доукомплектовані мобілізованими росіянами. Втрати у ворога великі та системні — понад 100 щодня", — зазначив він.

Череватий переконаний, що ПВК "Вагнер" — найагресивніше російське військове угруповання. Але зараз вона втрачає наступальний потенціал у Бахмуті.

На початку повномасштабної війни, як сказав військовий, РФ кинула всі найкращі підрозділи до Київської та Херсонської областей.

Українське командування, за його словами, забезпечує підвезення амуніції, продуктів та боєприпасів, а також вивозять поранених.

Боєць-гранатометник 5-го штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк (позивний Мамай) описав ситуацію в Бахмуті словом "пекло".

Юрій Сиротюк наголошує, що ворожа артилерія працює у Бахмуті постійно

"Позавчора взагалі було дуже важко. Ми зараз займаємо правий фланг оборони міста. Ворожа артилерія працює без перерви — РСЗВ, авіація. Ні про який снарядний голод [у ЗС РФ] говорити не доводиться. Близько підходять танки, підтягнулися кадрові десантники зі своїм спорядженням" — пояснив військовий.

Сиротюк наголосив, що ворожі підрозділи стріляють не так точно, як ЗСУ — саме це й рятує життя українців. Шлях у Бахмут відкрито, додав він.

"Зранку я був на південно-західних околицях міста. Зараз я біля церкви, спокійно виїхали, йде забезпечення. Ворог б'є артилерією по трасах, небезпека є", — зазначив Сиротюк.

Журналіст німецького видання Bild Юліан Ріпке 9 квітня повідомив, що російські окупанти вже контролюють 75% Бахмута. ЗСУ, за його інформацією, не втримали залізничні колії та нові житлові райони на північному заході.

За оцінками заступника командира танкової роти 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Олександра Куртєва на 7 квітня, ЗСУ та окупанти контролювали Бахмут у співвідношенні "50 на 50".

Череватий 6 квітня говорив про постійну зміну бойової обстановки в Бахмуті через постійні вуличні битви.